حياكم في أبوظبي

أتحدث في مقالاتي عن دول ومدن من كل بقاع الأرض، وبكل صراحة قصرت مع عاصمتنا الجميلة التي ولدت ونشأت فيها، قد يكون السبب بأننا نعتبر مدننا التي نعيش فيها مدناً غير سياحية لاعتيادنا على ما فيها، ولكن نظرة سريعة على أبوظبي، ستعرفك بأنها مدينة غدت من خلال سنوات بسيطة، علامة فارقة في عالم السياحة يتهافت عليها السياح من شتى بقاع الأرض، فلنتعرف على بعض مما في عاصمتنا الحبيبة.

مفخرة الإمارات، المدينة التي تحترم زوارها وتمنحهم ما يرغبون فيه على اختلاف توجهاتهم وأعمارهم، البعض يعتقد بأن أبوظبي ليست مدينة سياحية، ولكن هذا خطأ تم تصويبه، خلال الفترة الماضية من خلال الجهود المميزة التي قامت بها دائرة الثقافة السياحة بأبوظبي في تعريف العالم على هذه الجوهرة، المدينة الأيقونة التي تعرف عليها العالم من خلال مشاهداتهم لاسمها يلمع مقترناً بأكبر الفرق الرياضية والأحداث العالمية، وكم وقفت مفتخراً في ملعب نادي مانشستر سيتي، وأنا أشاهد اسم العاصمة، في هذا النادي الذي حقق خلال سنوات بسيطة ما لم يحققه منذ بداية نشأته، وذلك بعد امتلاك أبوظبي له، وبجهود رئيس النادي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. كما كان لاحتضان العاصمة عشرات من الفعاليات العالمية دور كبير في وضعها على خريطة السياحة العالمية، فمن منا لا يعرف الفورمولا، كما كان لنجاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي دور مهم في تسليط الضوء على إمكانيات عاصمتنا الحبيبة.

السياحة في أبوظبي قصة مختلفة، زيارة جامع الشيخ زايد الكبير - جوهرة أبوظبي المتفردة - رحلة بحد ذاتها، ولمن يبحث عن التاريخ والفن سيجد اللوفر، المتحف الذي لا يحتاج إلى مقالي لشهرته، بقبته الشهيرة واستحواذه على أكثر من 600 عمل فني معروض، إلى جانب 300 عمل معار من 13 مؤسسة فرنسية رائدة، ولمن يبحث عن وجهة للمغامرة فلا تفوتوا جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية التي حصلت على «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي تحصل على هذا الاعتراف، فمن أسرع أفعوانية في العالم في فيراري، إلى عشرات من المتاهات والمغامرات المائية في ياس ووتروورلد الحديقة الوحيدة عالمياً بتصميم إماراتي، إلى رحلة خرافية لجميع الأعمار في حديقة وارنر براذرز أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم، ولمحبي المغامرات «كلايم أبوظبي» التي تحوي أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأعلى جدار للتسلق الداخلي في العالم بطول 43 متراً، والجزيرة فيها عدد من الفنادق الراقية وتعتبر الوجهة الأولى في أبوظبي، ولا يتسع مقالي للحديث عن الظفرة والعين وإمكانياتهما وقلاعهما وحصونهما وواحاتهما وكثبانهما وحديقة الحيوانات التي تعتبر الأكثر احترافية في المنطقة، فتلك قصة مختلفة، صدقوني نحتاج إلى مجلدات لوصف العاصمة وإمكانياتها، ولكن أقول للجميع: زورونا وستجدون ما يجعلكم تعودون مرات ومرات.