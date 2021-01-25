باليه «جيزيل» في «دبي أوبرا» 6 فبراير

دبي (الاتحاد)- تدعو «دبي أوبرا» ضيوفها 6 فبراير المقبل لعيش تجربة فنية استثنائية بأسعار لا تُصدَّق، حيث يمكن للعائلات والمجموعات الكبيرة الاستفادة من عرض «شراء أربع تذاكر بسعر ثلاث» لمشاهدة عرض الباليه الرومانسي الرائع «جيزيل».

ومن المقرّر أن تبدأ دار الباليه والأوبرا الروسية الوطنية عروضها الأولى بدبي في شهر فبراير مع «جيزيل»، وهو عرض باليه رومانسي كلاسيكي ألّفه أدولف آدم عام 1841.

ويمكن لعشاق الباليه مشاهدة العرض بطريقة مختلفة وجذابة، خصوصاً مع مشاركة النجم العالمي كونستانين إيفانوف، الراقص السابق في مسرح البولشوي والحائز العديد من الجوائز، والذي يقدم عرضاً رائعاً مليئاً بالديكورات المبهرة والأزياء المتقنة المصنوعة يدوياً.

ويعتبر «جيزيل» واحداً من أشهر عروض الباليه على الإطلاق، وهو حكاية رومانسية تحمل في طياتها الكثير من المعاني والتناقضات حول الحبّ العذري والخيانة من خلال بطلي القصة الكونت ألبريشت والخادمة جيزيل.

ويمكن مشاهدة «جيزيل» من 4 إلى 6 فبراير، ويسري العرض العائلي الخاص على تذاكر يوم السبت 6 فبراير الساعة 2 فقط، ويشكّل فرصة استثنائية لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بتجربة ترفيهية عالمية المستوى في قلب وسط مدينة دبي.

وتلتزم «دبي أوبرا» بتوفير بيئة آمنة لضيوفها، تماشياً مع إجراءات السلامة المتبعة في دولة الإمارات للوقاية من «كوفيد - 19».