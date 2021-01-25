محمد العامري في «حكايتي»

يأخذ البرنامج الحواري «حكايتي» الذي تعرضه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، اليوم الثلاثاء، عند الـ 10 مساءً، مشاهديه في جولة حول جماليات المسرح وخصوصيته، مستضيفاً الفنان الإماراتي محمد العامري، أحد أبرز وجوه الدراما والمسرح المحلية والعربية.

ويروي العامري، خلال الحلقة التي يقدمها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، الكثير من التفاصيل الخاصة ببداياته وتعلّقه بالمسرح، خلال فترة دراسته، وتجربته في مجال الإخراج والتمثيل، بالإضافة إلى شغفه بالديكور والسينوغرافيا، كما سيتطرق العامري للحديث عن علاقته الفنية الوطيدة مع الفنان عبدالله المناعي، والخبرات التي استفادها منه على صعيد تطوير قدراته الفنية.

ويتناول اللقاء الحديث عن مشاركة العامري في العديد من الأعمال الفنية المستوحاة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خاصة فيلم «خورفكان»، إلى جانب الحديث عن حصده العديد من الجوائز في مسيرته المسرحية، كما سيتطرق اللقاء للحديث عن أهم مشاركات الضيف في مجال الدراما التلفزيونية، ترافقها شهادات لصديقي الفنان وهما الموسيقي إبراهيم الأميري والفنان طارق العلي.

وكان البرنامج قد استضاف في حلقته السابقة الإعلامي والباحث «محمد الجوكر» أحد أعلام الصحافة الرياضية الإماراتية والعربية، الذي استعرض مسيرة تجاوزت 40 عاماً في عالم الصحافة الرياضية ومشواره في مجال التعليق وإسهاماته في التأليف والتوثيق الرياضي.



