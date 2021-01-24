رقائق إلكترونية لتسريع الروبوتات

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة رقائق إلكترونية لتسريع استجابة الروبوتات، وتمكينها من أداء وظائفها بشكل أفضل. وتقول الباحثة سابرينا نيومان من مختبر علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساشوسيتس: «إن الروبوتات العصرية يمكنها التحرك بسرعة، ولكن في المواقف المعقدة، مثل التفاعل مع البشر، فإنها عادة لا تتحرك بالسرعة المطلوبة». ويعكف فريق الدراسة على إعداد معادلات لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي للروبوتات علاوةً على دراسة سبل تحسين أداء مكوناتها الصلبة.