عروض "العين السينمائي" تدعم سينما الشباب

أبوظبي (أبوظبي)

انطلقت أمس فعاليات «العين السينمائي» في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 يناير الجاري، بعروض مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية في صالات عرض سينما بوادي مول بالعين، وسط حرص تام على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، واستعرضت الأعمال العديد من القصص التي تنوعت بين الدراما والرومانسية والكوميديا والتراجيديا.

واختار «العين السينمائي» في أولى العروض باقة من الأفلام المحلية والخليجية، ضمن مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» والعالمية ضمن برنامج «سينما العالم»، التي نالت إعجاب الجمهور وحصدت ردود أفعال إيجابية من الجمهور.

بداية عشق

وأكدت اهتمام المهرجان بدعم السينما المحلية، والتركيز على سينما الشباب وتسليط الضوء عليهم عبر منصة «العين السينمائي».

كيف المعنوية؟

وعرض أمس الفيلمان الإماراتيان «كيف المعنوية؟» و«بداية عشق»، حيث تناول الفيلم الوثائقي «كيف المعنوية» الذي تولى إخراجه عبد الله حسن أحمد، قصة مجند خدمة وطنية يروي تجربته من خلال متابعة يوميات زملائه المجندين ومراحل تدريبهم النظري والعملي، أما الفيلم الرومانسي «بداية عشق» للمخرج حسين الأنصاري، فتدور أحداثه حول قصة حب وصراع بين شابين لخطف قلب فتاة موظفة في شركة تدعى «إيمان».

سيدة البحر

وضمن العروض، تم اختيار عرض 3 أفلام تم ترشيحها لـ «أوسكار 2021» هي السعودي «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين، الذي يتناول قصة فتاة شابة قوية الإرادة تدعى «حياة» تعيش في قرية صيد فقيرة يحكمها تقليد مظلم، يجب على كل أسرة إعطاء ابنه واحدة لمخلوقات البحر التي تعيش في المياه القريبة، وعليها ألا تستسلم لهذا المصير.

لما بنتولد

والمصري «لما بنتولد» الذي تولى إخراجه تامر عزت، ويعرض الفيلم ثلاث قصص منفصلة، تدور أحداثها حول ثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات شخصية بسبب القيود التي لم يختاروها، وعلى الرغم من اختلاف الطبقات الاجتماعية، فإن الشخصيات الثلاث لها مسارات متشابهة.

آراشت

ومن برنامج «سينما العالم» تم عرض الإيرلندي «آراشت»، إخراج توم سوليفان، وتدور أحداثه حول صياد يعيش مع عائلته حياة بسيطة على الساحل الغربي لإيرلندا، واتهم بشكل خاطئ بقتل مالك عقار محلي يدعى «مايكل»، فظل هارباً مختبئاً في كهف بجزيرة صخرية نائية بعيداً عن عائلته، ومرت عليه أيام صعبة حتى ظهر القاتل الحقيقي.

ومن سلطنة عمان تم عرض فيلم «المتعوس» وهو من نوعية الأفلام الكوميدية، الذي تولى إخراجه إخراج فيصل بن فهد الشملي، وتدور أحداثه في ظل المشاكل الأسرية التي تعانيها الزوجة حينما تعلم أن زوجها يقرر الزواج من فتاة أخرى.