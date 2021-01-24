الجسمي يتغزل بحب السعودية في «حي هالصوت»

دبي (الاتحاد)

من أشعار الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود.. أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه وغنائه، وبالتعاون مع «بيبسي»، أغنية جديدة مصوّرة بطريقة «الفيديو كليب» بعنوان «حي هالصوت» من توزيع موسيقي للمايسترو عصام الشرايطي.

وأكد حسين الجسمي سعادته بهذا العمل الغنائي «حي هالصوت»، الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها وعراقتها وشعبها، مشيداً بهذا التعاون الذي سبقه تعاونات سابقة وناجحة ومتميزة كان لها الأثر الطيب لدى الجمهور في السعودية والوطن العربي، وثنى تعاونه الجديد مع «بيبسي» في إصدار هذا العمل الذي جسّد جوهر وجمال المملكة من خلال الموسيقا، حيث يقول بين كلمات الأغنية:

طرفك الناعس اطرافَ المِدى

يعشِق الكون سحره وِالذبول

وفي غرامك نثرنا حروفِنا

نهرٍ و وَرد في كفّ معَمول..

«حي هالصوت»

وطرح «الفيديو كليب» الخاص لأغنية «حي هالصوت» في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube وعرضت عبر الإذاعات الخليجية والعربية، والمنصات الإلكترونية الموسيقية المتخصصة.