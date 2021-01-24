5 نصائح لشراء الطعام الصحي

ترجمة عزة يوسف



قدم خبراء في تقرير نشره موقع «Today» خمس نصائح لشراء الأطعمة الصحية بميزانية محدودة، وتجنب إنفاق المبالغ الكبيرة.

1 المنتجات العضوية..

من الجيد التسوق في أسواق المزارعين للحصول على المحاصيل العضوية بتكلفة أقل من محال البقالة، حيث يمكنك شراؤها بكميات كبيرة وتجميدها بنفسك.

2 الإعداد المُسبق..

بدلاً من إنفاق المزيد من المال على السلطات الجاهزة، قم بإعدادها بنفسك بشكل مسبق عن طريق غسل الخضراوات وتقطيعها وتجهيزها في أكياس في الثلاجة، حتى تكون مستعداً في أي وقت لتناول سلطة صحية شبه جاهزة.

3 التخطيط..

قم بإنشاء قائمة للأسبوع وقائمة قبل الذهاب إلى البقالة، حتى تشتري ما تحتاج إليه لوجبة صحية دون أن تضطر إلى إضافة أي عنصر غير صحي أثناء تحضير الطعام.

4 تقليل الكمية..

قم بزيادة جودة المنتجات التي تشتريها، ولكن قلل من الكمية، وعلى سبيل المثال، يمكنك شراء لحوم البقر الذي تمت تغذيته على العشب.

5 الماء أفضل..

اشرب الماء بدلاً من العصائر المليئة بالسكريات والمواد الحافظة.. ويمكن إضافة شرائح من الليمون أو النعناع أو الخيار لتحصل على مشروب مجاني مثالي لإزالة السموم من الجسم.