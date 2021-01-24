أفضل صورة في «لحظات 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

استقرت لجنة تحكيم مسابقة «لحظات 2020» للتصوير الفوتوغرافي على المرشحين المؤهلين للفوز بالنسخة العاشرة من المسابقة، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر بين قناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» التابعة لـ«أبوظـبي للإعـلام»، وشـركـة المـراعـي؛ بهدف دعم المصوريـن الموهوبين في العالم العربي، حيث تُعد المسابقة واحدة من أكبر المسابقات الفوتوغرافية من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقاً لرعاية ودعم المواهب الإبداعية للمصورين الطموحين، عبر توفير منصة إقليمية لتقديم وعرض أعمالهم المُبتكرة.

واختارت اللجنة، التي تضم محمد مُحيسن، مصور «ناشونال جيوغرافيك» الحائز جائزة «بوليتزر» مرتين وحُسام عبد القادر، الرئيس التنفيذي للتسويق المؤسسي بشركة المراعي، أفضل 10 صور مشاركة بالمسابقة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشملت ثلاثة من الإمارات هم: أحمد الشحي، وسالم سرحان، وصفية الزعابي، واثنين من السعودية وهما: حسين علي وأفراح صالح الحربي، بالإضافة إلى خليل عشماوي من سوريا، وأحمد لازم من العراق، وأحمد العزام من الأردن، وسمر أبو العوف من فلسطين والتي ترشحت عن صورتين.

وانطلقت مسابقة العام الماضي تحت شعار «لحظات 2020 عامٌ عشناه بشكل مختلف»، لتشهد مشاركات تجاوزت 27.000 صورة، وثّقت أبرز لحظات وأحداث عام 0 202 بعدسات مصورين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليثبتوا بذلك أن التصوير الفوتوغرافي هو أحد أهم طُرق التوثيق والرصد عبر مختلف الأزمنة، وأن الإبداع البصري يمكنه تخطي الحدود والزمان، حيث قام كل مصور بعكس نظرة روايته الملتقطة.

وشهدت نسخة العام الفائت 2020، مشاركة واسعة للمواهب الخليجية بشكل عام والإماراتية والسعودية بشكل خاص، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، قائمة أكثر الدول الخليجية مُشاركة في مسابقة «لحظات 2020».

وعكست المشاركات أنماط الحياة اليوميّة، والّتي تغيّرت كثيراً لتتوافق مع القيود الّتي فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا خلال عام 2020 على الإنسان على جميع الصعد.