المشـي يخلصك من التوتر

القاهرة (الاتحاد)

نصح خبراء الأشخاص الذين يريدون التخلص من التوتر الناجم عن مهام العمل، بالقيام برحلة إلى حديقة أو محمية طبيعية أو مساحة خضراء.

وأفاد باحثون يابانيون بجامعة تسوكوبا بأن العاملين الذين يزورون المناطق الخضراء بانتظام يتحلون بالقدرة على التعامل مع ضغوط العمل.

وذكروا أن الإجهاد المرتبط بالعمل تحول إلى مشكلة صحية عالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، ويشعر عدد كبير من الأشخاص حول العالم بالإرهاق بسبب وظائفهم ويكافحون للاسترخاء.

وأوضح موقع «Study Finds» أن ضغوط العمل تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والخسائر الاقتصادية، بجانب التداعيات النفسية والجسدية.

وقام الباحثون باستطلاع آراء أكثر من 60 ألف موظف ياباني، تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاماً، وقال فريق البحث، إن التمشية في الطبيعة بشكل أسبوعي يمكن أن تُخفف من التوتر والقلق الناتجين عن ضغوط الوظيفة.

ووجدوا فائدة واضحة للخروج في نزهة بين الطبيعة مرة على الأقل في الأسبوع، لتحسين الصحة النفسية والتخلص من الإجهاد.