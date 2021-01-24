«350 جرام».. دراما مشوقة في رمضان 2021

يواصل أبطال مسلسل «350 جرام» تصوير مشاهد العمل المتبقية، للحاق بالموسم الدرامي الرمضاني 2021، وهو من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي، وبطولة: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، مصطفى سعدالدين وقاسم منصور.. في إحدى الفلل الفاخرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي أجواء احترازية مشددة، مراعاةً للظروف الراهنة.

يروي المسلسل قصة رجل في الأربعينيات من عمره يدعى «نوح» محام محنك ومشهور معروف بـ «القيصر» لدرايته وخبرته القانونية الواسعة، ومتزوج بسعادة من «ياسمين»، لكن الصدمة كانت عندما سقط فجأة بمرض خطير، تفاجأ بحقيقة حالته الصحية، حيث كان يعاني من قصور كبير في عضلة القلب، مما اضطره إلى إجراء عملية زرع قلب فورية، فحدثت ولادة إنسان جديد، رجل في مسار تصادم، بقلب نصف مليء بالحب والرحمة ونصف مسكون بذكريات الماضي من المشقة والألم.

وأكد أبطاله أنه سيكون من الأعمال البارزة في الماراثون الرمضاني، حيث وصف المخرج محمد لطفي هذا العمل بأنه مباراة تحد عاشها في كواليس التصوير بين ممثلين مبدعين هما عابد فهد وسلوم حداد، وسيكون الكاسب فيها هو الجمهور، فيما تحدث عابد فهد عن دوره قائلاً: شخصية «نوح» التي أجسدها تتحدث عن شخصية إشكالية لها علاقة بالقانون والقضاء، فـ «نوح» هو محامٍ مشهور قادر على حل كل القضايا القانونية يلعب بالقانون كما هو يشتهي، كل الموكلين له هو بشكل أو آخر ملاذ لهم، ولكن لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح، إلا أن هذا الرجل يتعرض إلى أزمة صحية قلبية يضطر إلى دخول المستشفى لاستبدال قلبه.

بينما أكد الفنان سلوم حداد أن التجربة مع زميله عابد فهد ممتعة لأنه يحدث بينهما نوع من التنافس الشريف، لافتاً إلى أنه يجسد في «350 جرام» شخصية «فايز الأشقر» وهو زعيم مافيا، يكون هناك علاقة وطيدة بينه وبين

«نوح الريس» الذي يجسده عابد، هذا المحامي الذي يتعرض لعملية تغير قلب، وهو يكون محامي الشيطان، إلى أن يتم استبدال قلبه بقلب رجل طيب، وهنا يحدث هذا الصراع بينهما.

من جانبها، عبرت اللبنانية كارين رزق الله عن سعادتها بتجربتها في مسلسل «350 جرام» لاسيما وأنها الأولى لها في دراما «البان آراب»، مبديةً أيضاً إعجابها بما شاهدته في أبوظبي من تطور حضاري وعمراني، يعكس مكانة وريادة الإمارات، موضحة أنها تلعب شخصية «ياسمين» وهي المرتبطة عاطفياً مع «نوح».



