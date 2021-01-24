منافسات قوية في بطولة «تحديات الزاجل»

(الاتحاد)

انطلقت مؤخراً في منطقة بدع العشوش بطولة «تحديات الزاجل» للصقارة التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، بالشراكة مع عدد من الجهات، وتستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وتوافد الصقارون على موقع البطولة، وكلهم همة ونشاط من أجل تحقيق الفوز و(الناموس) الذي ينشدونه ويعني لهم الكثير.

وشهد اليوم الأول منافسة قوية ومطاردات متواصلة بين الحمام الزاجل وبين صقور المشاركين في المجموعة الأولى والبالغ عددهم 20 صقاراً، وتمكن المشارك سالم سعيد سالم الدرعي من تحقيق الفوز والحصول على الجائزة بعد مغامرات ومناورات قوية، كما حصل المشارك خليفة صغير البلوشي على جائزة الأداء المتميز، وتقدم هذه الجائزة لأفضل الصقور أداءً من حيث القدرة على المناورة وسرعة الانطلاق والمسافة الفاصلة بين الصقر وبين الحمام الزاجل.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في البطولة التي تحتفي بتراث الآباء والأجداد، مقدمين شكرهم لنادي تراث الإمارات وللجنة المنظمة والتي دائما ما تلبي مطالبهم وتخدم تراث الصقارة والصيد بالصقور.

وتتواصل منافسات البطولة يوم الجمعة القادم، حيث يتم التنافس بين المشاركين في المجموعة الثانية وعددهم 20 مشاركاً.