انطلاق مهرجان العين السينمائي في دورته الثالثة

انطلقت مساء أمس، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العين السينمائي الذي يقام برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وبحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

ويحتفي المهرجان على مدى 5 أيام في قلعة الجاهلي بمدينة العين بالسينما المحلية والخليجية والعربية والعالمية، حيث يعرض في دورته الثالثة 85 فيلماً، وتقدم مسابقاته المتنوعة توليفة غنية من الأفلام السينمائية من الإمارات والخليج والعالم.

واحتفى المهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم الجزائري «هيليوبوليس» في حفل الافتتاح، متحدياً الظرف الاستثنائي الذي يعانيه العالم بسبب تداعيات أزمة «كورونا» لتظل شجرة «الفن السابع» موقدة، وذلك من خلال الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، للحفاظ على سلامة الحضور وضيوف المهرجان الذي يستمر حتى 27 يناير الجاري.

ورحب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان بالضيوف وصناع السينما والحضور، مشيداً بالمهرجان الذي يفتتح دورته الثالثة بالفيلم الجزائري «هيليوبوليس» في عرضه العالمي من ناحية التنظيم وإقامته في هذا الظرف الصعب.

ويحتفي «العين السينمائي» في دورته الثالثة بعرض 12 فيلماً ضمن برنامج «سينما العالم»، حيث نجح المهرجان رغم الظروف الاستثنائية الصعبة بسبب «كورونا» وتأثيرها على الإنتاجات في العام الماضي، في استقطاب مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية من سينما العالم، بعد إبرام اتفاقية مع مكتب «بعثة الاتحاد الأوروبي»، إذ أبدت مجموعة من الدول الأوروبية استعدادها بالتعاون مع المهرجان، بهدف تبادل الخبرات والثقافات في المجال وتقديم فرصة لمشاهدة أفلام مختلفة ذات قيمة فنية رفيعة للجمهور الإماراتي والخليجي، ومنها «هومو نوفس» و«لإليسلا مينما» و«القارب» و«الناجون في الصيف» و«مليون جندي» و«السيد جونز».



