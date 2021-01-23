رينولدز يدعم طفلاً يكافح السرطان

القاهرة (الاتحاد)

أرسل الممثل الكندي رايان رينولدز رسالة حب لطفل من معجبيه مُصاب بالسرطان، بعد أن عرف معركته مع المرحلة الثالثة من المرض.

ونشر رينولدز فيديو مصوراً يبعث فيه رسالة للطفل برودي ديري، 11 عاماً، قال فيه: «برودي، أنا رايان رينولدز، لقد سمعت للتو عن قصتك وأردت أن أرسل لك هذا الفيديو وأعلمك أنني أفكر فيك وأرسل لك الكثير من الحب والقوة، لديك الكثير من الأشخاص في حياتك الذين يحبونك كثيراً، وأنا أشعر بما تمر به، وأعلم أن الأمر يمثل تحدياً لك مؤخراً، لكنك ستتغلب عليه«.

وأعرب رايان عن آمله بأن يلتقي ببرودي شخصياً، وحثه على التحلي بالشجاعة، حيث كشفت والدة الطفل عن أن ابنها غمرته السعادة وتفاجأ كثيراً من لفتة الممثل، وظل يردد بأنه يشعر بأنه مُميز وكأنه نجم سينما.