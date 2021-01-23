نويل كلارك: «تويتر» جعلني أكثر قوة

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الممثل الإنجليزي نويل كلارك عن اعتقاده بأن منصة التدوين الأصغر «تويتر» ساعدت على جعله أكثر قوة وتحملاً، على الرغم من أنه يُمكن العثور على «أسوأ ما في الإنسانية» عليها.

وقال نويل: إنه يحب كل صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى لو كان يجد أن تويتر قاسياً، ولكنه أصبح أكبر سناً وأكثر حكمة، لذلك لا يمكن استفزازه بسهولة، إلا إذا تعرض له شخص مسيء بشدة، أو صادف يوماً سيئاً.

ونقل موقع «List» عن نويل، الذي تشمل أفلامه المهمة «Kidulthood» و«Adulthood» و«Bulletproof»، قوله إنه كان أكثر حساسية تجاه ما يتعرض له بالنقد عبر الإنترنت خلال سنوات شبابه، ودائماً يرد على أي انتقاد، ويقول للمنتقد: «سأجدك وأنتقم منك».. إلا أنه أكد على أنه أصبح أكثر هدوءاً وقوةً على تحمل أي إساءة، بسبب ما تعرض له على مدار السنوات على تويتر تحديداً.