يوسف عثمان في «وادي الجن»

محمد قناوي (القاهرة)

يشارك يوسف عثمان في مسلسل «وادي الجن»، وانتهى من تصوير دوره فيه، إخراج حسام الجوهري، بطولة خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداثه في غطار خيالي حول أربعة شباب يستكشفون كهوف منطقة اسمها «وادي الجن» الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم خفي تسيطر عليه قوى شريرة.

وقال يوسف إنه يقدم شخصية كوميديان خفيف الظل ويحب الملاكمة، أناني في اتخاذ القرارات، حسب ما يتوافق مع مصلحته حتى لو يضر المحيطين به ويجد نفسه في مأزق «وادي الجن» الغامض.

وأوضح أنه يستكمل تصوير مسلسل «هجمة مرتدة»، مع أحمد عز وهند صبري، ويجسد خلاله دور طالب جامعي، ويتناول العمل قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

ويشارك يوسف في فيلم «ريستا»، مع أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة وعائشة بن أحمد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير ويجسد دور قبطان بحري.