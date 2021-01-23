دفتر الحضور (1)

افتح الباب لشجرة اللوز في البيت لتمتد لأن تصبح ورقاً للكتابة، اكتب عليها، واهدِ المارين لكل واحدٍ منهم حكاية، اترك لهم خيار الاستماع، اقترب من المتواري في الظل، دله على المساحة الأنسب، اقترب من أماني رجل يخرج في الليل، يتحدث في الأماكن العامة، يحمل معه شجنه والأمل ممتلئٌ بالحيوية، يشعرك بأنك المفضل بأخذ الأماني وجعلها تتدفق مشاعر، الاختيار الصحيح في الحياة حظ طيب، وأصحاب وزملاء العمل ومن الطيبين في التعامل لهم المنزلة العالية ولهم الرأي الأول، لا يغيبون عن النظر، نتبعهم، فهم القدوة الحسنة

الرفقاء الأخيار...«يشرقون في ضمائرنا وأفكارنا»

الحياة كثرت فيها الصعوبات، أثقلت الأعباء مفاصلها، أتى الوقت للتخفيف عنها، بفتح مسارات جديدة، بخيالات تتسع فيها الكلمة، والحقيقة التي تثري المشهد تضيف له التحفيز والثقة، لابد من الإيمان بكل بسيط يجلب الخير، يطرح أسئلة تطويرية عميقة ونماذج جديدة تبهر النظر، لا أميل إلى المطروح والمتكرر ولا إلى المعتاد المستمر، أميل كل الميل إلى موجودٍ يطور، يصغي إلى تنبيهات العقل «لا تندفع لتضيء، إنما اصعد لتضيء»

الخيرون بيننا..

يستيقظون بصفاء ذهني تهتف قلوبهم بذكر الله، يملأ مشاعرهم الإيمان وفي نظراتهم رحمة وقبول، يقول أحدهم: استيقظ مبكراً إلى صلاة الفجر لها الكثير في نفسي لأنها تجعلني أتأمل الوجود وروعة الخالق في ما خلق، وتجعلني أرى النور في داخلي، يمتعني صوت المآذن ودعاء الإمام، وهناك من ينتظر منا الدعاء كي نحرره من الظلمة والظلام.

«إذا قال لكَ أحدهم: ادعُ لي، تأكد أنّ الحياة أثقلت قلبه، فلا تتركه وحيداً»

كما أننا نفرح بترحيب الشجر المبتل بالعاطفة، هناك أسئلةٌ يجب علينا الإجابة عليها، أسئلة الأمس واليوم التي لم نقرأها ولم نجب عليها.

الخيرون إذا استمعت إلى أحاديثهم، وددت أن لا ينتهوا، لا يفرضون رأياً، الخيرون ندرة وهم كالجواهر في أعماق المحيطات، نحتاج إلى مراجعة أنفسنا لتلمس مكامن الخير في دواخلنا.

التخلص من زوائد الحياة الثقيلة وغير المجدية والتي حشرت نفسها في مشكلاتنا وأحدثت ضجيجاً عالياً لا ينتهي.

لابد لنا من ترميم العلاقات التي انقطعت وإعادتها إلى سابق عهدها في بداية جديدة، ونهج أكثر مرونة، لتحقيق غايات نبيلة أوقفتها الظروف.

«نقول الكثير

من دون أن نقول شيئاً

ولدتُ لأكون أقل من أبي»

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