تحدي «الوشاح» يقتل «بنت العاشرة»

روما (أ ف ب)

حجبت إيطاليا مؤقتاً شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» عن المستخدمين صغار السن والمراهقين، وذلك بعد وفاة طفلة كانت تشارك في «لعبة الوشاح» على الشبكة الاجتماعية.

وجاء القرار بعد ساعات على إعلان وفاة الطفلة في باليرمو اختناقاً أثناء مشاركتها في اللعبة وخلال تصويرها نفسها بهاتفها النقّال عبر «تيك توك».

وكانت أنتونيلا، البالغة عشر سنوات، أقفلت على نفسها باب حمام منزلها للمشاركة في «تحدي التعتيم» على «تيك توك». وأوضحت النيابة العامة في باليرمو أنها فتحت تحقيقاً في «التحريض على الانتحار»، ويحاول المحققون من خلال هاتف أنتونيلا الخلوي معرفة ما إذا كانت في بث مباشر مع مشاركين آخرين، أو ما إذا دعاها شخص ما للمشاركة في التحدي، أو أنها كانت تقوم بتصوير الفيديو لأحد أصدقائها أو لشخص تعرفه. وتقضي «لعبة الوشاح» بأن يمتنع الأطفال عن التنفس حتى يفقدوا وعيهم، وتتسبب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.