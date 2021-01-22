«هيليوبوليس» في افتتاح «العين السينمائي» اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي في قلعة الجاهلي بمدينة العين، برعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من السفراء، منهم عبد الكريم طواهرية سفير جمهورية الجزائر.

ووسط إجراءات احترازية يفتتح المهرجان بالفيلم الجزائري «هيليوبوليس» في عرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج جعفر قاسم، وتدور أحداثه حول عائلة تقطن في مزرعتها العائلية الكبيرة ببلدة هيليوبوليس وسط حقول خصبة في الشرق الجزائري.

ملصق العين السينمائي

لجان التحكيم

وتتولى لجان التحكيم في مسابقات الدورة الثالثة من مهرجان «العين السينمائي» نخبة صناع السينما الخليجية، يترأس المخرج والمنتج البحريني بسام الذوادي لجنتي تحكيم كل من مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» و«الصقر الخليجي القصير».

ويمثل الإماراتيان المخرجة نايلة الخاجة والكاتب يوسف إبراهيم أعضاء التحكيم، أما السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد فيترأس لجنتي تحكيم مسابقتي «الصقر الإماراتي القصير» و«اصنع فيلمك في زمن كورونا»، ويمثل الفنان العماني صالح زعل، والمخرج العراقي ياسر الياسري أعضاء التحكيم، ويترأس رئيس مهرجان مسقط السينمائي الدولي قاسم السليمي لجنتي تحكيم «الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة»، ويمثل الشاعر والكاتب الإماراتي خالد بدور، والممثل عبد الله سعيد بن حيدر أعضاء التحكيم.. وتقدم المسابقات توليفة غنية من الأفلام السينمائية من الإمارات والخليج والعالم، وعددها 85 فيلماً، تعرض أغلبها للمرة الأولى خليجياً وعالمياً.

ملصق «هيليوبوليس» فيلم الافتتاح

تحديات

وبمناسبة الافتتاح، قال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري: نحتفل بالدورة الثالثة في واحدة من المدن الإماراتية العريقة التي تحتضن جزءاً مهماً من حضارة وتراث دولة الإمارات، وهي مدينة العين، كما يسعدني أن يفتتح المهرجان بالفيلم الجزائري «هيليوبوليس» في عرضه العالمي الأول، الأمر الذي يؤكد أن المهرجان منذ انطلاقته، وهو يسير على خطى التميز.

وتابع: رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة في ظل تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وتأثر الإنتاجات السينمائية، إلا أن المهرجان استطاع استقطاب مجموعة من أبرز الأفلام، التي سيستمتع بها الجمهور، والتي ترشح منها 5 أفلام إلى أوسكار 2021، وهي الجزائري «هيليوبوليس» والمصري «لما بنتولد»، والتونسي «الرجل الذي باع ظهره» والأيرلندي Arracht و«سيدة البحر» من المملكة العربية السعودية.

عامر سالمين المري

سينما العالم

وأشار إلى أن المهرجان يحتفي في دورته الثالثة بعرض 12 فيلماً ضمن برنامج «سينما العالم»، حيث نجح، في استقطاب مجموعة أعمال السينمائية من سينما العالم، كما سيكرم نخبة من أبرز صناع السينما المحلية والخليجية، وهم الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، والمخرجة نجوم الغانم والسيناريست البحريني الراحل فريد رمضان، وسط حضور كوكبة من الضيوف من إماراتيين وخليجيين وعرب.

وأضاف: المهرجان في دورته الاستثنائية هذا العام يحمل مفاجآت كثيرة سواء على مستوى الحضور الفني، أو الفعاليات الجديدة، أو الندوات والملتقيات وحجم المشاركات، فالمكاسب كثيرة، والتحديات أيضاً كبيرة، لكننا نتجاوزها دون أدنى شك في أننا قادرون في الإمارات التي استطاعت أن تجابه كوفيد- 19 وأن تتصدى له بالإجراءات الاحترازية الصارمة، حفاظاً على السلامة والصحة العامة، فالمهرجان في هذه الدورة استطاع لم شمل أهل الفن، معلناً شعار الحب والسلام.