الأمير ويليام: العالم «أكثر قتامة»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف دوق كامبريدج الأمير ويليام عن أن رؤيته للأشخاص يموتون أثناء عمله كطيار للإسعاف الجوي، جعلته يرى العالم «مكاناً باعثاً على الاكتئاب وأكثر قتامة وسوداوية».

وأوضح دوق كامبريدج أنه بعد أن يشهد المرء الكثير من الموتى ويشعر بالفجيعة، فإن ذلك يؤثر على رؤيته للعالم ويجعله في نظره مكاناً أكثر قتامة.

وأعرب الأمير خلال مكالمة فيديو أجراها مع العديد من الأطباء والمستشارين والمستجيبين الأوائل في المملكة المتحدة، عن قلقه بشأن الصحة النفسية والعقلية لموظفي الخطوط الأمامية الذين يعملون بلا توقف منذ تفشي وباء كورونا، ويخشى من تأثير مثل هذه المستويات العالية من الحزن والصدمة والموت عليهم.

وذكر موقع «Independent»، أن زوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون انضمت إلى المكالمة، وصرحا بمخاوفهما بشأن الصحة النفسية لموظفي الخطوط الأمامية، وشددا على أهمية حصول هؤلاء العاملين على الدعم، وضرورة أن تنتهي وصمة العار المحيطة بطلب المساعدة في قضايا الصحة العقلية.

وكان ويليام قد عمل في خدمة إسعاف شرق أنجليا الجوية من العام 2015 حتى 2017، وفي العام 2018، كشف عن حادثة شهدها تتعلق بطفل أدت إلى إصابته بأزمة نفسية عميقة، لا سيما بعد أن أنجب أبناءه الثلاثة وشعر بألم العائلة التي فقدت طفلها.