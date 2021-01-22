غادة عادل تواجه 6 قضايا

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت غادة عادل، على بطولة فيلم «المحكمة»، الذي تواجه خلاله 6 قضايا أثارت الرأي العام المصري في الفترة الماضية، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، وجميلة عوض.

كما تعاقدت على فيلم «شلة ليبون»، وتجسد فيه البطولة النسائية أمام أحمد السقا، وأحمد عز، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا، تأليف تامر حبيب، وإخراج ساندرا نشأت. وانضمت عادل إلى أبطال فيلم «ليلة العيد»،، والذي تدور أحداثه ليلة العيد الفطر والاستعداد لأول أيامه بالحارة المصرية، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته سيد رجب، ويسرا.

وتشارك غادة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «بين السما والأرض»، وتجسد شخصية سيدة أعمال، والعمل مأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وتنتظر طرح فيلم «البعض لايذهب إلى المأذون مرتين»، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا الاجتماعية.