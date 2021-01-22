شيري عادل.. ضيفة شرف «للإيجار»

محمد قناوي (القاهرة)

انتهت شيري عادل من تصوير دورها ضيفة شرف في فيلم «للإيجار»، بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام، إخراج وتأليف إسلام السيد بلال. وتستعد لتصوير فيلم «باب السما» والذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات، إخراج محمود كامل، وتأليف أحمد الملواني. وأوضحت أن العمل تجربة جديدة، ويشارك في البطولة شريف سلامة وهاني عادل، ويعكف المخرج علي اختيار بقية الفنانين المشاركين، ومعاينة أماكن التصوير. الجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل حكاية «أمر شخصي» بمسلسل «إلا أنا»، مع نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبدالناصر، وتأليف عمر عبدالحليم.