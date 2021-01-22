عائشة أحمد.. أجنبية في «ريستا»

القاهرة (الاتحاد)

بدأت عائشة أحمد تصوير دورها في فيلم «ريستا»، في عدة مدن ساحلية أخرى، نظراً لطبيعة الأحداث، وتجسد شخصية فتاة أجنبية تحضر إلى الإسكندرية للاستقرار فيها، وتتعرف على شاب وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

يشارك في العمل أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وأسماء جلال، تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير.

وانتهت عائشة من تصوير دورها في المسلسل الرمضاني «تقاطع طرق»، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، ومحمد فراج، تأليف وإخراج تامر محسن، وتجسد شخصية زوجة تتعرض للخيانة من صديقتها التي تتقرب من زوجها وتتزوجه.

وعبرت بن أحمد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن فيلم «توأم روحي»، الذي عرض مؤخرا، مؤكدة أن فكرته جديدة على السينما، وبه مواقف إنسانية ومشاعر كثيرة.