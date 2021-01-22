100 مليون دولار جائزة لـ «التقاط الكربون»

(رويترز)

تعهد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بمنح جائزة قيمتها 100 مليون دولار لتطوير أفضل تقنية لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكتب ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على «تويتر»: «أتبرع بمبلغ 100 مليون دولار جائزة لأفضل تقنية لالتقاط الكربون... التفاصيل الأسبوع المقبل».

وبات التقاط الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري جزءاً مهماً من خطط عديدة للسيطرة على تغير المناخ، لكن لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في هذه التكنولوجيا حتى الآن وسط تركيز الجهود على خفض الانبعاثات بدلاً من استخلاص الكربون من الهواء.