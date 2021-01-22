الهيمالايا.. تاريخ بشري

على مدى قرون، جذبت جغرافية الهيمالايا الفريدة والمذهلة الباحثين عن السمو الروحي والحرفي من زوار دينيين ومغامرين ومتسلقي جبال ساعين لاختبار أنفسهم بين أكثر القمم روعة وتحدياً في العالم. لكن بعيداً عن كونها متوحشةً وقاحلة، تُعد الهيمالايا موطناً لمجموعة متنوعة من الثقافات المحلية، وبوتقة لديانات عالمية، وملتقى طرق للتجارة، ونقطة التقاء ومنطقة نزاع للإمبراطوريات قديماً وحديثاً.

وفي هذا العمل المتميز، الذي استغرق تحضيره نحو عقدين من الزمن، يشدد إد دوغلاس على أهمية الهيمالايا في التاريخ العالمي ويقدّم وصفاً للحياة على «سطح العالم». فعلى امتداد آلاف السنين، من السكان الأوائل إلى النزاعات المعاصرة حول التيبت وإيفرست، يبحث الكتابُ التاريخ والثقافة والمناخ والجغرافيا والسياسة، مصوراً بغير قليل من الدراما قصة التنافس بين «شركة الهند الشرقية» وأباطرة الصين من أجل الهيمنة، وكيف حاربت الهندُ الشيوعيين الصينيين بقيادة «ماو تسي تونغ»، وكيف أخذت السياحة الجماهيرية الضخمة والتحول البيئي يحجبان التركة الدموية للحرب الباردة.

المؤلف: إد دوغلاس

الناشر: دبليو. دبليو. نورتون آند كومباني

تاريخ النشر: يناير 2021