الأعاصير.. ثورات مناخية

أحمد مراد (القاهرة)

تظهر تقلبات المناخ بأخطر صورها في الأعاصير التي تُصنف كواحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية، لما تخلفه من دمار واسع وخسائر فادحة. والأعاصير عواصف استوائية تنتج عنها أمطار غزيرة ورياح شديدة، تدور مع عقارب الساعة في مناطق نصف الكرة الشمالي، وعكس عقارب الساعة في مناطق نصف الكرة الجنوبي، وتتشكل معظمها داخل مياه البحار والمحيطات، وبعدها تتجه نحو اليابسة، وتحدث أضراراً جسيمة، ولها أهمية كبيرة في الحفاظ على التوازن الحراري بالكرة الأرضية، حيث يعد الإعصار متنفساً لمياه المحيطات، وتفريغاً للحرارة السطحية الزائدة المكتسبة من التسخين الشمسي.

6 درجات

تُصنف الأعاصير عن طريق سرعة الرياح وكمية الأضرار التي تسببها، ولها عدة أنواع، وهي:

الأول: إعصار خفيف من الدرجة الأولى، وتصل فيه سرعة الرياح إلى 118 كيلو متراً في الساعة.

الثاني: إعصار متوسط من الدرجة الثانية، وتكون سرعة الرياح فيه من 118 - 180 كيلو متراً في الساعة.

الثالث: إعصار قوي من الدرجة الثالثة، وتكون سرعة الرياح فيه من 181 - 210 كيلومترات في الساعة.

الرابع: إعصار قوي جداً من الدرجة الرابعة، وتكون سرعة الرياح فيه من 210 - 250 كيلو متراً في الساعة.

الخامس: إعصار عنيف من الدرجة الخامسة، وتكون سرعة الرياح فيه من 251 - 330 كيلو متراً في الساعة.

السادس: إعصار فائق القوة من الدرجة السادسة، وتكون سرعة الرياح فيه أكثر من 420 كيلو متراً في الساعة.

3 أسابيع دورة حياة

تتخذ الأعاصير بعض الأشكال، أكثرها شيوعاً تأخذ شكل قمع، وهناك أعاصير تأخذ أشكالاً أخرى مثل الأسطوانة والوتد والحبل، وكلما كانت الأعاصير أعرض وأوسع كانت أكثر دماراً. وتخف حدة الإعصار وقوة تدميره إذا اتجه نحو اليابسة، بينما يصبح أكثر عنفاً إذا بقي مساره قريباً من البحر، وتصل فترة حياة الإعصار إلى حوالي 3 أسابيع.

ساندي

في التاسع عشر من أكتوبر العام 2012، بدأ الإعصار ساندي كموجة استوائية في منطقة البحر الكاريبي، وتطور بشكل سريع وكون عاصفة استوائية منخفضة ومدارية شديدة خلال 6 ساعات فقط، وتحولت العاصفة إلى إعصار في يوم 24 أكتوبر عندما بلغت أقصى سرعة للرياح المدارية 74 ميلاً في الساعة، أو ما يعادل 119 كيلو مترا في الساعة، وتحرك الإعصار عبر منطقة البحر الكاريبي ووصل إلى جامايكا ليكتسب قوة شديدة على المياه المفتوحة، وصُنف إعصار من الدرجة الثانية، وفي يوم 25 أكتوبر انتقل الإعصار بشكل سريع وبقوة شديدة إلى منطقة كوبا، وصُنف إعصار من الدرجة الأولى.

وفي 26 أكتوبر، اجتاح الإعصار جزر الباهاما، وبعدها اتجه شمالاً نحو الساحل الأميركي، وضرب جزءاً من أتلانتيك سيتي والمناطق القريبة منها، ثم انتقل إلى نيوجيرسي برياح شديدة بلغت سرعتها 80 ميلاً في الساعة، وارتفعت نسبة مياه البحر في منطقة مانهاتن، وأغرقت المياه الشوارع والأنفاق ومحطات المترو.

وكانت جامايكا أول دولة تتأثر بالإعصار ساندي، حيث تضررت المنازل العشوائية بسبب شدة الرياح والأمطار الغزيرة.

كما قُطعت الأشجار وخطوط الكهرباء، وفي هايتي توفي عشرات الأشخاص، وتشرد 200 ألف شخص نتيجة الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة أربعة أيام، وفي كوبا تم إجلاء 55000 شخص.

نرجس.. 140 ألف ضحية

في 27 أبريل من العام 2008، تشكل إعصار نرجس في منطقة خليج البنغال، وازدادت قوته وتوجه نحو وسط ميانمار، وصُنف على أنه إعصار من الدرجة الرابعة، وقد تسبب في دمار واسع بالمناطق التي مر بها لا سيما ماينمار، كما تأثرت به الهند وسريلانكا وبنغلاديش، ورافقته عواصف وأمطار رعدية غزيرة، وبلغت أقصى سرعة لتحرك الإعصار 165 كيلو متراً في الساعة، وبلغت قوة رياحه 215 كيلو متراً في الساعة، وتسبب في مقتل أكثر من 140 ألف شخص.

تسونامي.. أسوأ الكوارث الطبيعية

في بعض الأحيان تتسبب الزلازل الأرضية أو المائية أو الانفجارات البركانية أو الانفجارات الأخرى التي تحدث تحت الماء في إحداث سلسلة من الموجات المائية العاتية في المحيط، تُعرف باسم «تسونامي»، وهي كلمة يابانية تعني موجة الميناء، وتتسبب هذه الموجات العاتية في تهجير كميات كبيرة من المياه، ويصل طولها الموجي إلى عشرات الأمتار، وقد تستمر من دقائق إلى ساعات، وتخلف دمار يجتاح المناطق الساحلية. ويعد إعصار تسونامي الذي حدث في العام 2004 أشهر وأقوى أعاصير تسونامي عبر التاريخ، حيث أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص، وحدث هذا الإعصار نتيجة سلسلة من الموجات العاتية المستمرة في المحيط الهندي بسبب زلزال قوي في المحيط، وكانت أندونسيا أكثر الدول المتضررة، تلتها سريلانكا والهند وتايلاند.

وصُنف هذا الإعصار كواحد من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدها التاريخ، كما صُنف الزلزال الذي تسبب في حدوث الإعصار كثالث أقوى زلزال في المحيط الهندي في التاريخ، حيث تراوحت قوته بين 9.1 و9.3 ريختر.

ماثيو

في العام 2007، حدث إعصار ماثيو في المحيط الأطلسي، وهو إعصار عنيف من الدرجة الخامسة، وأحدث أضراراً ضخمة في هايتي وجنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية، وفي العام 2016 صُنف على أنه الإعصار الرئيس الثاني في موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2016، وحدثت عدة أضرار في جزر الأنتيل الكبرى وجزر الباهاما، وقد نشأ هذا الإعصار من موجات مدارية تطورت بشكل تدريجي إلى عاصفة مدارية، ومع تحركه في المحيط الأطلسي تطور إلى إعصار عنيف جداً، حطّم الرقم القياسي لإعصار إيفان الذي حدث في العام 2004. خلال فترة قصيرة جداً، أصبح ماثيو إلى إعصار من الفئة الخامسة.

جيبي

مليون منزل في الظلام بعد إعصار تيفون جيبي الذي شكل في 29 أغسطس العام 2018 أقوى إعصار يضرب اليابان منذ إعصار تيفون يانسي في العام 1993، ويحمل رقم 21 ضمن موسم أعاصير المحيط الهادئ الاستوائية، وقد وصل ذروته في يوم 31 أغسطس بعدما ضرب جزر ماريانا الشمالية، وفي 4 سبتمبر وصل إلى اليابسة في منطقة كانساي كإعصار قوي جداً، وأغرق أكثر من مليون منزل في ظلام تام بعد قطع أسلاك الكهرباء.