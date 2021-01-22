ماذا يجعلك أسعد في الحياة؟

التعليم والعمل والمال والشهرة... هناك العديد من العوامل التي تجعل الناس سعداء. أليس كذلك؟ لكن هل تعرف أياً من هذه يضمن أعظم سعادة للإنسان؟

هناك دراسة حول هذا الموضوع بدأت منذ سنوات من قبل مجموع من الباحثين من جامعة هارفارد. هذه واحدة من أطول الدراسات في العالم. أي أنهم أمضوا 80 عاماً في دراسة هذا.

كثير من الذين شاركوا في الدراسة مازالوا على قيد الحياة اليوم. كانت حياتهم في التسعينيات هي التي أدت إلى النتائج الحاسمة للدراسة. كما ذكرنا سابقاً،على الرغم من أن العمل والمال والشهرة تجعل الناس سعداء، تظهرالدراسة أن هذه ليست الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نكون سعداء في النهاية.

يتم تحديد السعادة في الحياة منخل الصحة العلاقات التي نحافظ عليها مع الأشخاص من حولنا. كلما كانت العلاقات أكثر سلاماً وجمالاً، سنكون أكثر سعادة في الحياة. تذكرنا الدراسة أيضاً أن هذا النوع فقط من السعادة يمكن أن يوجد حقاً.

تقول الدراسة أيضًا أن سرالصحة الجسدية للإنسان والعلاقات إلى حدكبير. يكون الناس أسعد عندما يكون لديهم أصدقاء يناقشون ويحلون مشاكلهم وأحزانهم الخاصة،وتكون الحياة المنعزلة واحدة من أخطرها. إنه أكثر ضررًاللإنسان من الكحول والمخدرات الأخرى. أفضل طريقة للحياة هي اختيار الشريك الذي يمكنه استيعابنا.

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عبد الجليل الأزهري- جامعة معدن الثقافة الإسلامية

- كيرالا- الهند