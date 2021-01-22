كورونا يؤجل للمرة الثالثة عرض فيلم جيمس بوند الجديد

قال منتجو أحدث فيلم من سلسلة «أفلام جيمس بوند» إن عرض الفيلم تأجل إلى أكتوبر المقبل بدلا من أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لإعلان على موقع «أفلام جيمس بوند» وعلى «تويتر»، فإن الموعد الجديد المقرر لطرح فيلم (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» هو الثامن من أكتوبر.

كان مقررا أصلا طرح الفيلم، وهو من إنتاج وتوزيع «إم.جي.إم» و«يونيفرسال بيكتشرز»، في دور العرض في أبريل 2020 ثم تأجل العرض إلى نوفمبر 2020 ثم إلى أبريل 2021.

تكلف إنتاج الفيلم ما يقدر بنحو 200 مليون دولار أميركي وهو من بطولة دانيال كريج.

كانت دور العرض السينمائي تأمل أن يكون فيلم «لا وقت للموت» انطلاقة لعودة الحركة إليها بعد الجائحة التي أجهزت على قطاع السينما في 2020 واقتطعت 80 في المئة من إيرادات مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا.

ومع استمرار انتشار الفيروس في مناطق كثيرة منها لوس انجليس، تعزف شركات الإنتاج في هوليوود عن طرح أكبر أفلامها في دور العرض إذ إن كثيرا من الدور مغلقة، وتلك المفتوحة تفرض قيودا صارمة على أعداد الحضور حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت رابطة دور السينما البريطانية إن قرار إرجاء طرح الفيلم «مخيب للتوقعات جدا...(لكنه) ليس مفاجئا في الوقت نفسه».

وأضافت «غني عن القول إن أصحاب دور السينما البريطانية، مثلهم في ذلك مثل منتجي الفيلم، يتطلعون إلى الوقت الملائم لضمان أن يستمتع أكبر عدد ممكن من الناس بهذا الفيلم وغيره من الأفلام على الشاشة الفضية.. مكانها الطبيعي».

وسلسلة «أفلام جيمس بوند» من أكثر سلاسل الأفلام تحقيقا للربح في العالم، إذ بلغت إيرادات فيلم (سبكتر) 880 مليون دولار وهو من إنتاج عام 2015، وتجاوزت إيرادات (سكايفول) مليار دولار وهو من إنتاج 2012.



