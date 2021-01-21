5 علامات على نقص دهون الجسم

ترجمة: عزة يوسف

ترتبط الدهون بسمعة سيئة بسبب اقترانها بالسمنة والسكري وأمراض القلب وغيرها، إلا أن الغياب التام لها في النظام الغذائي، يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. وأوضح موقع «News18» أن الأحماض الدهنية الأساسية من العناصر الغذائية الرئيسة التي يحتاج جسمك إلى كمية مناسبة منها ليعمل بشكل صحيح، وهناك علامات تدل على نقص الدهون في الجسم:

مشاكل الجلد

أشارت الدراسات إلى أن الجلد هو المنطقة الأكثر ضعفاً بشكل واضح بسبب نقص الدهون، إذ لا يكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب والتورم فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى طفح جلدي متقشر أو جفاف شديد مصاحب للالتهاب.

تساقط الشعر

جزيئات دهنية معينة تسمى البروستاجلاندين ضرورية لنمو الشعر وصحته، وعندما لا تتناول كمية كافية من الدهون، تتلف بصيلات الشعر وأطرافها، ما يؤدي حتماً إلى تساقط الشعر والتقصف والشعر الخفيف الضعيف.

مشاكل الهرمونات

تعد الفيتامينات والمعادن ضرورية لجهاز الغدد الصماء الذي ينتج الهرمونات، بما يعني أن نقص الدهون سيجعلك لا تحصل على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية، ما يعني أن تكون هرموناتك في حالة من عدم التوازن. وبالنسبة للنساء، يمكن أن يسبب ذلك عدم انتظام الدورة الشهرية، ويؤثر على الوظيفة الجنسية والعقلية للجنسين.

التعب

يرتبط امتصاص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة بكمية الدهون الصحية التي يتناولها الشخص، لذلك قد يعني الشعور الدائم بالتعب والإرهاق نقصاً في الدهون.

كما أن نقص هذه العناصر الغذائية الحيوية يؤدي لعدم الشعور بالشبع، بما يسفر عن الإجهاد البدني والعقلي.

انخفاض المناعة

إذا كنت تتناول الخضراوات والفواكه وحتى بعض الكربوهيدرات، ولا تزال تصاب بالمرض بشكل متكرر، فقد حان الوقت للنظر في كمية الدهون الصحية التي تتناولها.

ونظراً لأن نقص الدهون يشير إلى سوء الامتصاص، فإن جسمك لا يحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية حتى لو كنت تستهلكها، ما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة.

ومن المرجح أن يؤدي تناول الكثير من المكسرات والبذور إلى حل تلك المشكلة وجعلك تشعر بالصحة.