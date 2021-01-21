ما أسباب الصداع النصفي؟

القاهرة (الاتحاد)

تعتبر المعاناة من الصداع بعد الاستيقاظ في الصباح من الأعراض المنتشرة في تلك الفترة العصيبة، التي يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا».. وهناك عدد من المسببات الشائعة للصداع، يجب أن تتعرف عليها حتى تستطيع معالجتها، كما أوضح موقع جامعة هارفارد الأميركية. ويعتبر الإجهاد سبباً شائعاً للصداع النصفي، الذي يبدأ على جانب واحد من الرأس، ويجعلك حساساً للضوء والصوت، ويمكن أن يستمر لساعات أو أيام.

وغالباً ما يؤدي تناول أطعمة معينة إلى حدوث صداع نصفي، وقد يبدأ بنوع واحد من الطعام، مثل الفاصولياء أو المكسرات.