مهارات اجتماعية للأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدراسات أن المهارات الاجتماعية الجيدة تساعد الأطفال على تحقيق نتائج تعليمية ومهنية أفضل، وبناء صداقات دائمة، وأوضح موقع «Times of India» أنها تجعلهم أقل عرضة للمشكلات السلوكية:

التنسيق..

عندما يتعلم الأطفال العمل في إطار فريق، أو التعاون مع بعضهم، يتعلمون احترام الآخرين، ويتمكنون من التعرف على قدراتهم.

الإرشادات..

من المرجح أن يكون الأطفال الذين يلتزمون بالتوجيهات ويؤدون المهام الموكلة إليهم أكثر كفاءة وانضباطاً.

الاستماع..

من المهم أن تُعلم الطفل أن يكون مستمعاً جيداً كما تشجعه على الانفتاح على عواطفه، بما يعزز مهارات التواصل، ويجعله أكثر ترحيباً بالآخرين.