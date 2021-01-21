نقي هواء المنزل

ترجمة: عزة يوسف

دعا تقرير نشره موقع «Times of India» إلى اتباع طرق تساعد على الحفاظ على نظافة الهواء داخل منزلك، منها تنظيف مجاري الهواء والفلاتر بانتظام للتأكد من حصولك على هواء نظيف مفلتر، واستخدم المنتجات الخالية من الهباء الجوي بدلاً من منتجات التنظيف المعطرة، ومن الضروري تشغيل فتحات التهوية في المطبخ لخروج الهواء الضار، وتنظيف السجاد كل فترة بشكل صحيح.

وشدد التقرير على الهواء داخل منزلك أكثر صحة للتنفس، موضحاً أن النباتات الداخلية بمثابة أجهزة تنقية هواء طبيعية تقوم بإزالة الفورمالديهايد والبنزين وثلاثي كلورو الإيثان من الهواء واستبداله بالأكسجين.