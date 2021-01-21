الساكسفون.. «الشجن الجميل»

سعيد ياسين (القاهرة)

- الساكسفون من أشهر الآلات التي أحدثت ثورة في عالم الموسيقى، وتحديداً الجاز والبلوز، وهو آلة نفخ أسطوانية تصويرية تنتمي لعائلة آلات النفخ الخشبية. تمنح حالة من الشجن لعازفها ومستمعيها، وتحمل اسم مخترعها أدولف ساكس المولود في بلجيكا 1814، واخترعها 1842.

- لم تجد طريقها بسهولة إلى المؤلفات الكبرى للموسيقى الكلاسيكية، واحتاجت وقتاً قبل أن تدخل إلى الفرق التابعة لدور الأوبرا. ظهرت لأول مرة بالأوبرا في باريس بمعهد كونسرفتوار، في أوبرا «آخر ملوك جودا» لجورج كاستنر في ديسمبر العام 1844. تعد آلة «الساكسفون» عنصراً أساساً في فرق موسيقى الجاز.

- يحتوي جسم الآلة على 20 ثقباً يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح، ويتم التحكم بالمفاتيح على شكل مجموعات بواسطة الأصابع الثلاثة الأول من كل يد، وهناك ثقبان آخران يستخدمان لرفع الأصوات. تختلف أنواعها حسب الطبقة الصوتية التي تنتجها، مثل ساكسفون سوبرانو، وألتو، وتينور وغيرها، ولجميع الأنواع مجال صوتي يبلغ الأوكتافين ونصف الأوكتاف.

- من أشهر عازفي الساكسفون العالميين كيني جي وروسكو ميتشل وجون زورن وتشارلي روس وإريك دولف وكولمان هوكينز وماريون براون. يعد سمير سرور الملقب بـ «عاشق الساكس» من أشهر عازفيه العرب، ولفت الأنظار به في عدد من أغنيات عبدالحليم حافظ، وفي مقدمتها «جانا الهوا» و«سواح»، و«أسمر يا اسمراني» و«زي الهوا».