عابد فهد في «350 جرام» في رمضان 2021

أبوظبي (الاتحاد)- يواصل فريق عمل مسلسل «350 جرام» تصوير المشاهد المتبقية من العمل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، للحاق ضمن خريطة الموسم الرمضاني 2021، ضمن إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار تداعيات «كورونا» وللحفاظ على سلامة الممثلين وفريق العمل ككل، وكشف بطله الفنان عابد فهد أنه تم إنجاز ما يقرب من 70% من مشاهد المسلسل، الذي من المتوقع الانتهاء من تصويره قريباً، مشيداً باهتمام دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بتوفير كافة الاحتياطات والإجراءات الصحية وتقديم اللقاح لجميع العاملين في المسلسل والمسلسلات التي يجري تصويرها في الإمارة، الأمر الذي كان عاملاً مهمّاً في استمرار التصوير في أجواء من الاطمئنان.

وأوضح عابد أن مسلسل «350 جرام» الذي يشارك فيه كل من سلوم حداد وكارين رزق الله وقاسم منصور وجريس قبالي ومصطفى سعدالدين وخالد نجم، وتولى إخراجه محمد لطفي، تثير أحداثه العديد من الأسئلة عبر قصة شخص يُزرع بداخله قلب شخص آخر، فهل تتأثر شخصيته، وهل للقلب ذاكرة أم أنه مجرد مضخة للدم، وذلك من خلال شخصية «نوح» المحامي الذي تسند إليه العديد من القضايا الشائكة التي يتناولها بأسلوبه الخاص، ويتعرض لوعكة صحية يتم على أثرها زرع قلب شخص آخر له، وترصد الأحداث بعد ذلك التحولات التي تطرأ على شخصيته.