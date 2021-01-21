16 امرأة حائزة «نوبل للأدب»

ترجمة: عزة يوسف

تُعد جائزة نوبل في الأدب من أعرق الجوائز في عالم الأدب، بدأت في العام 1901، حيث مُنحت إلى 117 شخصاً خلال الفترة من العامين 1901-2020، من بينهم 16 سيدة، وفقاً للموقع الإلكتروني لجوائز نوبل.

لويز غليك

فازت الشاعرة والكاتبة الأميركية لويز غليك بجائزة نوبل في الأدب العام 2020، لصوتها الشعري الذي لا لبس فيه، والذي يضفي بجماله المجرد العالمية على الوجود الفردي.

أولغا توكارتشوك

فازت البولندية أولغا توكارتشوك بنوبل في الأدب العام 2018، لخيالها السردي ذي الشغف الموسوعي التي تمثل عبور الحدود كشكل من أشكال الحياة.

سفيتلانا أليكسيفيتش

فازت الصحفية والكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسيفيتش بجائزة نوبل في الأدب العام 2015، لكتاباتها متعددة الألحان، والتي تعتبر بمثابة نصب تذكاري للمعاناة والشجاعة في عصرنا الحالي.

أليس مونرو

فازت الكاتبة الكندية أليس مونرو بالجائزة العام 2013، واعتبرتها اللجنة «سيدة القصص القصيرة المعاصرة».

هيرتا مولر

فازت الروائية الألمانية هيرتا مولر بنوبل الأدب العام 2009، لأن أعمالها تميزت بالتركيز الشعري والصراحة النثرية اللذين يصوران المشهد الطبيعي للأشخاص المعوزين.

دوريس ليسينج

فازت الروائية الإنجليزية دوريس ليسينغ بالجائزة العام 2007، وتوصف كتاباتها بأنها ملحمة التجربة الأنثوية، والتي أخضعت الحضارة المنقسمة للتدقيق بشكوكها ونارها وقوتها الحكيمة.

إلفريدي يلينيك

فازت الروائية النمساوية إلفريدي يلينيك بالجائزة في العام 2004، لتدفق الأصوات الموسيقية المتضادة في الروايات والمسرحيات التي تكشف فيها بحماسة لغوية استثنائية عن عبثية كليشيهات المجتمع وقوته القهرية.

فيسوافا شيمبورسكا

فازت الشاعرة والباحثة البولندية فيسوافا شيمبورسكا بنوبل الأدب العام 1996، لأشعارها التي تُظهر بدقة ساخرة السياق التاريخي والبيولوجي في الواقع البشري.

توني موريسون

تعتبر توني موريسون الكاتبة الأميركية ذات الأصول الأفريقية والبشرة السمراء الوحيدة التي فازت بجائزة نوبل في الأدب العام 1993.

وتتميز روايات موريسون بالقوة الحكيمة والاستيراد الشعري، كما تمنح الحياة للجوانب الأساسية من الواقع الأميركي.

نادين غورديمر

فازت الكاتبة الجنوب أفريقية نادين غورديمر بالجائزة العام 1991، حيث كانت كتابتها الملحمية الرائعة، على حد تعبير ألفريد نوبل، ذات فائدة عظيمة للإنسانية.

نيللي ساكس

حصلت الشاعرة الألمانية نيللي ساكس على نوبل الأدب العام 1966 لكتابتها الغنائية والدرامية المتميزة.

غابرييلا ميسترال

فازت الشاعرة التشيلية غابرييلا ميسترال بالجائزة في العام 1945 لشعرها الغنائي المستوحى من المشاعر القوية، والذي جعل اسمها رمزاً للتطلعات المثالية لدول أميركا اللاتينية بأسرها.

بيرل باك

فازت الكاتبة الأميركية بيرل باك بنوبل العام 1938 لأوصافها الغنية والملحمية لحياة الفلاحين في الصين ولروائع سيرتها الذاتية.

سيغريد أوندست

فازت الأديبة النرويجية سيغريد أوندست بالجائزة العام 1928 لأوصافها القوية للحياة الشمالية خلال العصور الوسطى.

غراتسيا ديليدا

فازت الأديبة الإيطالية غراتسيا ديليدا بالجائزة العام 1926 لكتاباتها المستلهمة بشكل مثالي، والتي تصور بوضوح الحياة في جزيرتها الأصلية والتعامل العميق والمتعاطف مع المشاكل الإنسانية بشكل عام.

سلمى لاغرلوف

حازت الروائية السويدية سلمى لاغيرلوف على الجائزة العام 1909، وكانت أول جائزة نوبل في الأدب تقديراً للمثالية النبيلة والخيال الحي والإدراك الروحي الذي يميز كتاباتها.