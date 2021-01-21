«معاًً أصدقاء» لدعم مهارات الأطفال واليافعين

الشارقة (الاتحاد)

للعام الثالث على التوالي، يستمر البرنامج الترفيهي التعليمي «معاً أصدقاء»، الذي تبثه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، من خلال فقراته المنوعة، بدعم مهارات الأطفال واليافعين الموهوبين في الكثير من المجالات، إلى جانب تناوله موضوعاً للحوار في كل حلقة من حلقاته حول قيمة أخلاقية أو اجتماعية تهم هذه الشريحة المجتمعية.

واستحدث البرنامج، الذي انطلق في يونيو 2018، فقرة جديدة بعنوان «ملهم الأصدقاء»، والتي تتضمن حواراً مع شخص ملهم وقدوة للأطفال واليافعين، وذلك بالإضافة إلى فقراته التي تشمل «عالم الطبيعة» التي تأخذ المشاهدين في رحلة تعليمية حول كائن حي جديد، و«اصنعها بنفسك»، والتي تختص بتعليم الأطفال بعض الأشغال اليدوية، و«إبداعات» التي تسلط الضوء على الموهوبين في مجالات متنوعة، إلى جانب فقرة «الطبخ».

وضمن فقرة «إبداعات»، يستضيف البرنامج، الذي يصطحب متابعيه إلى عالم الترفية والتعليم في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، المبدع نايف العبدولي الذي يمتلك مواهب عدة من أبرزها التصوير فضلاً عن شغفه بالقراءة، وذلك في حلقة يوم الجمعة المقبل (22 يناير) في تمام الساعة 17:25.

ويعرف البرنامج، الذي تعده منال البلوشي، وتخرجه علياء الجسمي، وشهد هاشم، وتقدمه سمر عبد العزيز، جمهوره بالفعاليات والمبادرات التي تنظم في إمارة الشارقة، والتي تتماشى مع اهتماماتهم واحتياجاتهم الترفيهية والتعليمية، وذلك إلى جانب فقراته المنوعة.