ممارسات ضرورية لكبار السن في 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الخبير الهندي دكتور جاغديش رامامورثي، أهمية أن يعتني كبار السن بصحتهم بشكل شامل، عن طريق خمس ممارسات تضمن لهم الاستمتاع بصحة أفضل في العام 2021، حسبما ذكر موقع «Indian Express»:

نظام غذائي..

يحتاج المسن إلى إجراء تغيير جذري على أنظمة الطعام للحصول على المزيد من معززات الطاقة، واتباع نظام غذائي مخصص يلبي جميع احتياجاته من الطاقة والمغذيات، مع تقوية جهاز المناعة لديه ضد العدوى والأمراض.

فحوص كاملة..

يجب أن تصبح الفحوص الطبية المنتظمة هي القاعدة الأساسية لكبار السن في العام 2021، وحتى أثناء تفشي الوباء، وعليهم زيادة وتيرة الفحوص الصحية المنزلية واستشارة الأطباء عبر الإنترنت، كبديل آمن للخروج للمستشفى أو العيادة.

الأمية الرقمية..

من الضروري أن يتعلم كل مُسن كيفية التنقل في الفضاء الرقمي لتسهيل الحياة، حيث أصبح الوضع الطبيعي الجديد أن نعيش في عالم رقمي تهيمن عليه التفاعلات عبر الإنترنت.

ويحتاج كبار السن إلى التعامل عبر الإنترنت والشراء وتتبع مشتريات التجارة الإلكترونية أو الضروريات اليومية، ودفع فواتير الخدمات عبر هواتفهم الذكية.

تأثير الضحك..

يقلل الضحك من تأثير الضغوط والتوتر، لذا، يجب على كبار السن اللجوء إلى البرامج التلفزيونية المضحكة أو العروض الخاصة، أو قراءة القصص المصورة، أو مشاركة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المرحة للترفيه عن أنفسهم بالضحك.

زيادة المناعة..

يحتاج كبار السن إلى التركيز على زيادة مناعتهم وأخذ إجراءات الصحة بجدية، لكن عليهم أيضاً استغلال الفرص عبر جلسات اللياقة البدنية والبرامج الثقافية عبر الإنترنت.