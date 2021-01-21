مجهول يعيد قطعاً أثرية بعد الاعتراف بسرقتها

أعاد شخص مجهول أكثر من مئتي قطعة نقدية تاريخية إلى موقع "بيستوم" الأثري في جنوب إيطاليا، بعدما اعترف لكاهن محلي بسرقتها.

وجاء في بيان صادر اليوم الخميس عن المؤسسة القائمة على الموقع "تحت غطاء سر الاعتراف ، أعاد شخص مجهول بواسطة كاهن في رعية محلية، كيسا يحوي أكثر من مئتي قطعة نقدية أثرية إلى متنزه بيستوم الأثري، طالبا إعادتها".

وأشار الأستاذ الجامعي فيديريكو كاربونه إلى أن "سبع قطع نقدية من أصل 208 كانت مزيفة"، موضحاً أن جزءاً كبيراً من هذه القطع هي سبائك برونزية.

وأضافت إدارة الموقع "هذه الحلقة الأحدث من سلسلة إعادات من جانب أشخاص نادمين على انتهاكات ارتكبوها في حق التراث قرروا أن يعيدوا ما استولوا عليه بصورة غير قانونية".

ويضم موقع "بيستوم"، وهي مستعمرة يونانية سابقة استحوذ عليها الرومان وتبعد بضع عشرات الكيلومترات إلى الجنوب من مدينة نابولي، ثلاثة معابد يونانية من الأفضل حفظاً في العالم.