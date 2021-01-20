دراسة: المال سر السعادة

فيلادلفيا (د ب أ)

أظهرت دراسة حديثة أن المال يجعل الإنسان أكثر سعادة، بعكس دراسات سابقة تناولت الارتباط بين الدخل والشعور بالسعادة، مؤكدة أن البؤساء من أصحاب الدخل المرتفع مجرد «حالات فردية». وأشارت الدراسة التي أجراها باحث أميركي ونشرها في دورية «PNAS»، أن الرضا العام عن الحياة، والشعور اليومي بالرفاهة ازداد مع أصحاب الأجور ودخل الأسرة السنوي المتجاوز لـ 80 ألف دولار أميركي، مؤكدة أن الإنسان يصبح سعيداً عندما ينفق أمواله ليس فقط على نفسه، بل على آخرين، وأن الأثرياء لديهم فرصة أكبر للشعور بالرضا.