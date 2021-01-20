«العين السينمائي».. 6 أفلام في «الصقر الخليجي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الثالثة، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 23 يناير الجاري وتستمر فعالياته حتى 7 يناير 2021، في مدينة العين، عن تفاصيل مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» التي تضم 6 أفلام، من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، التي تعرض معظمها على شاشات المهرجان في عرضها الخليجي الأول، والتي تتنوع قصصها بين الدرامية الإنسانية والاجتماعية والرومانسية.

منافسة

ومن الإمارات يتنافس الفيلمان، الوثائقي الدرامي «كيف المعنوية؟» للمخرج عبد الله حسن أحمد، والذي يتناول قصة مجند خدمة وطنية يروي تجربته من خلال متابعة يوميات زملائه المجندين ومراحل تدريبهم النظري والعملي، والفيلم الرومانسي «بداية عشق» للمخرج حسين الأنصاري، الذي تدور أحداثه حول قصة حب وصراع بين شابين لخطف قلب فتاة موظفة في شركة تدعى «إيمان». ومن المملكة العربية السعودية يعرض ضمن المسابقة فيلمان حازا عدة جوائز من مهرجانات عالمية، هما: «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين، الذي تدور أحداثه حول قصة فتاة شابة قوية الإرادة تدعى «حياة» تعيش في قرية صيد فقيرة يحكمها تقليد مظلم، يجب على كل أسرة إعطاء ابنة واحدة لمخلوقات البحر التي تعيش في المياه القريبة، وعليها أن لا تستسلم لهذا المصير، والفيلم الآخر هو «المرشحة المثالية» للمخرجة هيفاء المنصور، الذي يدور حول «مريم» التي تعمل طبيبة، وهي فتاة شابة وطموحة، تحاول البحث عن وظيفة أفضل، حتي تقودها الظروف إلى العثور على طلب ترشيح للانتخابات البلدية وتتخذ القرار بدخول هذا السباق.

مسابقة

واختار «العين السينمائي» فيلمين من سلطنة عمان، لعرضهما في مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، وهما: «المتعوس» وهو فيلم كوميدي من إخراج فيصل بن فهد الشملي، وتدور أحداثه في ظل المشاكل الأسرية من الزوجة حينما تعلم أن زوجها يقرر الزواج من فتاة أخرى، وفيلم «ثانية» للمخرج عاصم الهاشمي، وهو من نوعية أفلام الدراما والإثارة، حيث تدور أحداثه حول الغدر والصراع بين الأشخاص في كيف يخرج كل طرف منهم في قضية ما بأقل نسبة خسائر.