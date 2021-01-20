مهرجان الأغنية التونسية 30 مارس

ساسي جبيل (تونس)

تنطلق الدورة الـ 20 لمهرجان الأغنية التونسية من 30 مارس إلى 03 أبريل 2021، تحت إشراف المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بتونس.

وقال يوسف الأشخم المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية: يعود مهرجان الأغنية التونسية بعد انقطاع دام 11 عاماً، لذلك تعهدنا بتوفير جميع الوسائل المتاحة مادّياً ولوجيستياً ولم ندخّر جهداً من أجل كسب التحدي وإنجاح هذه الدورة. وشدد على ضرورة الإيمان بالأغنية التونسية وضرورة عودة اشعاعها على المستوى الوطني والعربي والعالمي، وخاصة على الدور الهام الذي لعبه المهرجان في دوراته السابقة في إبراز العديد من الأسماء الفنية التي بقيت راسخة في أذهان الجمهور التونسي والعربي، هذه من أهم الأسباب التي جعلت المؤسسة من الداعمين الأساسين لهذا المهرجان.

وأشار الفنان شكري بوزياّن مدير الدورة 20 لمهرجان الأغنية التونسية إلى أن المهرجان الذي انطلق منذ السبعينيات على يد الفنان أحمد الوافي، تواصلت دوراته مع أكبر النجوم وبقيت راسخة خالدة في عالم الفن.