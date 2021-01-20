محمد عز.. بطل «بأثر رجعي»

محمد قناوي (القاهرة)

يخوض محمد عز تجربة البطولة التلفزيونية الأولى، من خلال مسلسل «بأثر رجعي»، مع مي سليم وهالة فاخر وصبري عبد المنعم، وتأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام.

العمل من 15 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وقال عز، إن الأحداث تدور في إطار تشويقي، وأجسد فيه شخصية شاب يواجه صعوبات كثيرة وتحدث له مفاجآت تقلب حياته.

وعبّر عز عن سعادته بردود الفعل حول الشخصية التي يقدمها في مسلسل «ضربة معلم» الذي يعرض حالياً على إحدى القنوات الفضائية المصرية ويجمعه مع محمد رجب، رانيا فريد شوقي، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح.

ويقدم فيه دور مهندس ورجل أعمال وصاحب نفوذ، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية الشعبية ويتكون من 45 حلقة.

وكشف عن مشاركته في فيلم «في عز الضهر»، أول بطولة للنجم المصري العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، مع محمود حجازي، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد علي رزق، تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والغموض حول مجرم دولي، ويقدم خلاله شخصية ضابط مصري يحاول القبض على مجرم هارب.

كما اقترب عز من انتهاء تصوير فيلم «باركود 615» مع طارق صبري وراندا البحيري وأحمد عزمي، وقصة وحوار محمود جامايكا وأحمد أنور وأحمد شفيق، وإخراج مينا سويحة.