جزيرة ياس.. أيقونة سياحة عالمية

أبوظبي (وام) - تعتبر جزيرة ياس، بما تحتضنه من مدن ترفيهية أيقونة سياحة عالمية، وواحدة من أكثر الوجهات الترفيهية بالدولة، من خلال مجموعة الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشتهر بها، وتسلط جزيرة ياس الضوء على أهم خمسة أنشطة خارجية متميزة يمكن لزوار الوجهة الاستمتاع بها في موسم الشتاء.

ويوفر عالم فيراري أبوظبي تجارب استثنائية لعشاق المغامرات المفعمة بالحماس في الهواء الطلق، والتي تتيح لهم الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمدينة أبوظبي من خلال تجربتي «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي». وتُعد تجربة «جولة على السطح» في عالم فيراري أبوظبي فرصة استثنائية أمام الضيوف للتجول على السطح الأحمر الفريد للمدينة الترفيهية، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس، كما تتاح للضيوف الراغبين بخوض تجربة مفعمة بالتشويق والحماس فرصة الاستمتاع بتجربة «المسار الانزلاقي» في عالم فيراري أبوظبي وهي الأولى من نوعها على جزيرة ياس، حيث تتيح لعشاق المغامرات الانزلاق على المسار الذي يمر داخل حلقة أفعوانية طيران الأبطال في تجربة مشوقة فريدة من نوعها ويتربّع ياس لينكس أبوظبي وسط مجموعة من التلال المتموّجة وأشجار القرم الجميلة، حيث يتّسم بتصميم مميز من ابتكار كايل فيليبس، واحد من أبرز مهندسي مضامير الجولف في العالم.

كما يشكّل المضمار الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بأسلوب لينكس الحقيقي، بما يتماشى مع لعبة الجولف التقليدية المرتبطة عادة بالبلدات الساحلية في اسكتلندا وإيرلندا.

فيما يمكن للزوار في مانجروف أبوظبي ممارسة تجربة تجديف القوارب والاستمتاع بمناظر أشجار القرم الغنّاء التي تنتشر على سواحل الإمارات، وعند مرافقها المائية ما بين البحيرات والمحميات البكر، لترسم مشاهد سياحية محببة تجذب إليها الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار، تزينها أسراب الطيور التي تحلق من فوقهم.

كما يعد شاطئ ياس أبوظبي واحداً من أجمل الأماكن السياحية في أبوظبي، فهو مقصد السائحين من حول العالم لقضاء أمتع الأوقات في مياهه الصافية والابتعاد عن صخب المدينة وضجتها، ومن خلال خدماته المتنوعة يوفر لزواره إقامة أكثر متعة وراحة من خلال استئجار شاليه خاصة تتربع على الشاطئ الذهبي وتطل على بحر الخليج العربي.

وأيضاً يضم مرسى ياس باقة من أشهر المطاعم والاستراحات في المدينة تطل على المناظر الأخّاذة على حلبة مرسى ياس الشهيرة وعلى مجموعة من أكبر اليخوت الفاخرة ويعدّ وجهة مثالية للاستمتاع بأمسية رائعة والتلذذ بوجبة شهية في الهواء الطلق.

الجدير بالذكر أن جزيرة ياس تلتزم بكافة مرافقها ووجهاتها بتدابير السلامة والصحة العامة، والتي تسمح لجميع الزوار بالاستمتاع بأوقاتهم.