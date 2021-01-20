سلطان بن أحمد يبحث خطط «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»

بحث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام خطط ومشاريع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون التطويرية للعام الجاري 2021، وذلك خلال اجتماعه أمس في «بيت الحكمة» بالشارقة مع مديري قنوات وإذاعات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

حضر الاجتماع محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومدير قناة الشارقة ومديرو قناة الشرقية من كلباء وقناة الوسطى من الذيد وإذاعة الشارقة وإذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وإذاعة بلس 95 وإدارة البث والهندسة وإدارة العلاقات العامة والاتصال الحكومي وإدارة الخدمات المساندة.

وقدم مديرو القنوات والإذاعات لمحة عن الإنجازات التي شهدتها محطاتهم خلال العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة التنمية المجتمعية في إمارة الشارقة، كما استعرضوا الجهود المبذولة منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، ودورهم في توعية سكان الإمارة باتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامتهم، إلى جانب حرصهم على إيصال الرسائل الحكومية الرامية إلى حماية مجتمع الإمارة من تبعات الجائحة.

واستعرضوا الخطط التشغيلية والمشاريع التطويرية للارتقاء بما تقدمه القنوات والإذاعات ومركز الشارقة للتدريب الإعلامي خلال العام الجاري 2021 وفق برامج وخطط مبتكرة تستند إلى قواعد مهنية وتستجيب للتحديات العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام ضرورة تقديم مشاريع وأفكار مبتكرة تستهدف تمتين دور الهيئة في تعزيز مكانة المنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة على المستويين المحلي والعربي من خلال استحداث مفاهيم وحلول تواكب دور ومهمة الإعلام في ظل التحول نحو الحلول الرقمية والتطورات التكنولوجية العالمية التي سهّلت انتشار قنوات التواصل المرئية والمسموعة.

وأشار إلى أهمية ملامسة احتياجات الجمهور بشكل أكبر لجهة الشفافية في تقديم الأخبار والمعلومات، بحيث تكون قنوات الهيئة وإذاعاتها مصدراً رئيساً لمعلوماته، إلى جانب الاقتراب أكثر من المواضيع التي تلبي اهتماماته واحتياجاته بأسلوب جذاب مع ضرورة المحافظة على دور «الهيئة» كمؤثر إعلامي في التثقيف، ونشر الوعي والمعرفة وتعزيز الهوية الوطنية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال رئيس مجلس الشارقة للإعلام: خلال العام الماضي، حولنا التحديات إلى فرص، واليوم ندرس الاستثمار في هذه الفرص على المدى البعيد مستفيدين من تجاربنا ونجاحاتنا والتحديات التي واجهتنا، ونتطلع إلى الاستثمار بآليات ووسائل مبتكرة تحاكي المتغيرات التي يشهدها العالم لتسهم في تعزيز تواصل قنوات وإذاعات «الهيئة» مع جماهيرها واستقطاب الأجيال الجديدة، باعتبارهم صنّاع الحاضر والمستقبل.

وأشاد بجهود الهيئة بمختلف منصاتها في دعم البرامج والخطط التنموية لمؤسسات وهيئات ودوائر الإمارة والدولة ومواكبة أنشطتها، مثمناً سرعة استجابة كوادر الهيئة في التصدي لجائحة «كوفيد 19» من خلال برامج توعية توضح آليات الوقاية من الفيروس.



