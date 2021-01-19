«فيلم مصري».. ألبوم جديد للتونسية غالية

ساسي جبيل (تونس)

اختارت الفنانة التونسية غالية بن علي عنوان «فيلم مصري» لألبومها الغنائي الجديد الذي سيضم 14 أغنية.

عن عنوان الألبوم قالت: إنه مرتبط بغنائي العام 2008 في مصر، لأول مرة شعرت بإحساس غريب جداً لا يضاهيه إحساس في حياتي، حيث قلت إنني شعرت وكأن الأمر هو عبارة عن فيلم مصري، وبقيت الكلمة عالقة في ذهني لأكثر من عقد من الزمان.

غالية بن علي أهدت كل ألبومها المصري للمحروسة، وهي ممتنة لما تحقق لها في الساحة الفنية المصرية التي تدين لها بما تحقق في مسيرتها الفنية التي بلغت مرحلة نضج كبير، بعد إصدار 10 ألبومات فنية حتى الآن.