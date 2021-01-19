كيف تحمي الصغار من مخاطر الإنترنـت؟

عزة يوسف (أبوظبي)

يكبر الصغار ويرون أن حصولهم على هواتف خاصة يعني الحرية والاستقلال، إلا أن هناك بعض القواعد الذهبية يجب على الآباء والأمهات شرحها لهم للتصفح الرقمي بأمان وحمايتهم من مخاطر الإنترنت، حسب تقرير نشره موقع «News18».

كلمات المرور

يؤدي غلق هاتفك وحمايته إلى إضافة خطوة من الأمان ويمنع إساءة استخدام معلوماتك الخاصة، ويمكن للوالدين إعداد مصادقة ثنائية للتحقق مما يتم مشاركته.

فحص الخصوصية

من المهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بحكمة، لذلك على الآباء إجراء فحوصات روتينية بانتظام، وفحص قائمة الأصدقاء والمشاركات والمعلومات الشخصية التي يتم مشاركتها لجعل تصفح الإنترنت أكثر أماناً.

المعلومات الشخصية

لا ينبغي للمراهق أن يشارك على الإنترنت أي معلومات شخصية قد تكشف عن هويته أو عنوان منزله أو مدرسته أو رقم هاتفه أو أي شيء لا يشعر بالراحة في مشاركته مع الغرباء، مما قد يوقعهم في مشكلة لاحقاً، وعلى أولياء الأمور تشجيعهم على تكوين دائرة موثوق بها يعرفونها جيداً.

جدول محدد

من المهم تقييد الاستخدام وتحديد جدول زمني لجلوس أبنائك أمام الشاشات، حيث يجب وضع قواعد لعدم استخدام الهاتف أثناء الوجبات أو الواجبات المدرسية أو في المدرسة.

لا للتنمر

كما تحمي الأطفال من التعرض للتنمر عبر الإنترنت، شجعهم على عدم الانخراط في التنمر على الآخرين، واشرح لهم مخاطر ذلك.