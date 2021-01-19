محمد أنور يبحث عن عمل في «شنطة حمزة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك محمد أنور في السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «شنطة حمزة وحمزاوي»، ويدور في إطار الكوميديا حول شابين يعيشان في حارة شعبية ويبحثان عن عمل، ويتعرضان للعديد من المواقف، تأليف إسلام سامي، ويشارك في بطولته علي ربيع.

وأعرب أنور لـ«الاتحاد»، عن سعادته برد الفعل الإيجابي حول مسلسل «إسعاف يونس»، الذي يخوض به للمرة الأولى البطولة المطلقة، وتدور أحداثه حول طبيب يحاول إثبات جدارته في علاج مرضاه، والعمل 10حلقات، تأليف فاروق هشام، ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته محمد علي رزق، ومنه عرفة.

وحول عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية أوضح أنور، أن المستقبل يمنح المزيد من الأهمية للمنصات، وستكون بديلة للعرض التقليدي التلفزيوني والسينمائي، وقد فتحت المجال لتقديم أعمال متنوعة وأكثر جرأة. وكشف أنور عن وجود جزء ثانٍ من «إسعاف يونس»، أو في مرحلة الكتابة الأولية، ومن المقرر بدء تصويره بالمرحلة المقبلة. وأوضح أن الشخصية التي جسدها في مسلسل «قوت القلوب»، من أمتع الشخصيات التي قدمها، حول شاب تجمعه علاقة عاطفية بفتاة ويتزوجها بالرغم من التحديات، وشارك في بطولته ماجدة زكي، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبوعميرة.

وينتظر أنور استكمال مشاهده في فيلم «سيدي بشر»، والذي تدور أحداثه حول أسرة حلمها أن ترى البحر، وتذهب إلى الإسكندرية، ويحدث العديد من المفارقات الكوميدية بينهم، تأليف أمين جمال، ومحمد محرز، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر.