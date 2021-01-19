أطعمة تكبح الشهية للسكر

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأبحاث على أن الحمض الأميني المعروف باسم التيروسين يشجع المخ على إفراز الدوبامين (هرمون يمنح الشعور بالرضا)، بما يعني أنه يمكنك التحكم في شغفك بالسكر من خلال تناول أطعمة غنية بالتيرويين.

البيض

أحد أفضل الأطعمة الصديقة لفقدان الوزن لأنه مليء بالبروتين والدهون الصحية، وتعزز بيضة واحدة الشعور بالشبع، وتحد من الشهية الشديدة لتناول الحلوى.

الألبان

يعتبر الحليب والجبن مصدراً ممتازاً للبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، حيث يمد الفرد بالطاقة الفورية ويحسن وظائف المخ، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلوى.

السمسم والفول

يؤدي تناول المكسرات والبذور المليئة بالدهون الصحية والألياف والبروتين إلى الشعور بالشبع والرضا، مثل الفول السوداني وبذور السمسم على وجه الخصوص، الغنية بالأحماض الأمينية التيروسين.

فول الصويا

يعتبر فول الصويا مصدراً للبروتين الكامل، وللتيروسين والفينيل ألانين، بما يحد من الشهية، ويسرع من عملية استعادة العضلات.

كما يخفض فول الصويا من مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم بما يحمي القلب من الأمراض.

التفاح

يحتوي التفاح على كمية كبيرة من الأحماض الأمينية التيروسين، لذلك فإنه يزيد من مستويات الدوبامين ويقلل الاكتئاب.

وتوفر هذه الفاكهة العناصر الغذائية الرئيسة مثل فيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم التي يمكنها تسريع عملية التمثيل الغذائي وتدعم عملية فقدان الوزن.