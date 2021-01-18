استغاثة من عمق 600 متر

بكين (أ ف ب)

تمكّن عمال مناجم محتجزون تحت الأرض منذ أسبوع في الصين من إرسال رسالة مؤثرة مكتوبة بخط اليد إلى عمال الإنقاذ، أوضحوا فيها أنهم مرهقون ويحتاجون إلى أدوية.

وجاء في الرسالة التي كتبت على صفحة نزعت من أحد الدفاتر «كلنا منهكون. نحن في حاجة ماسة إلى أدوية لآلام المعدة ومسكنات وأشرطة لاصقة طبية وأدوية مضادة للالتهابات».

وبفضل سلك أرسله رجال الإنقاذ، تمكن عمال المناجم من إرسال رسالة مكتوبة بخط اليد إلى السطح، وقال كاتبها: إن 12 عاملاً على الأقل ما زالوا على قيد الحياة.

ووقع انفجار في 10 يناير في منجم للذهب قيد الإنشاء في مقاطعة شاندونغ «شرق»، أدى إلى احتجاز 22 شخصاً على عمق أكثر من 600 متر من مدخل المنجم.