أسبوع الموضة في برلين ينطلق افتراضياً بسبب كورونا

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين في نسخة العام الحالي افتراضيا بسبب جائحة كورونا.

افتتح المصمم البلجيكي توم فان دير بورجت مسرح العرض داخل محطة لتوليد الكهرباء في برلين، مساء اليوم الاثنين، وقد خلا المعرض من المشاهدين الذين سيتابعون أحداثه عبر الإنترنت.

وتتضمن خطة السلامة لمعرض العام الحالي على سبيل المثال إجراء اختبارات كورونا ووضع أنظمة تهوية والالتزام بقواعد التباعد، بالإضافة إلى برامج تتبع. وقال المنظمون إن «من شأن هذه الإجراءات أن تمنع تعرض شركات الأزياء والمصممين والعاملين للخطر».

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة تقديم عروض لمصممين عالميين. ويخطط المنظمون لاستقبال مشاهدين من العاملين في مجال الموضة بينهم مشترون وصحفيون وأشخاص آخرون مهتمون بالموضة.

وكان أسبوع الموضة في برلين قد واجه انتكاسة في العام الماضي عندما أعلنت شركة المعرض اعتزامها الانتقال من برلين إلى فرانكفورت. ومن المنتظر أن ينعقد أسبوع الموضة في فرانكفورت في الصيف المقبل.