نور لـ«الاتحاد»: «جمال الحريم» صفعة درامية للخرافات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك الفنانة اللبنانية نور في مسلسل «جمال الحريم»، وتجسد شخصيتي مذيعة، وسيدة تعيش في الزمن القديم، وكشفت عن أن سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم هو وجود نوع من السحر يسمى جمال الحريم.

وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة، حول عالم الجن والسحر والشعوذة، الذي تتعرض له صديقتها وتحاول مساندتها لتجد نفسها داخل هذا العالم الغريب.

وقالت لـ«الاتحاد»: إن «جمال الحريم» يوجه صفعة درامية للدجل والشعوذة والخرافات، ويقدم رسالة بالحذر وعدم الاستسلام، والأخذ بالعلم والفكر في أمور حياتنا.

وأضافت أن العمل مأخوذ من قصص واقعية، وأنها استعدت جيداً للدور، ورفضت مقابلة الأشخاص الذين حدثت معهم تلك الأحداث، وركزت على الشخصية في طريقة الكلام، والانطباعات الظاهرية، والصراعات النفسية بسبب تأثير عالم الجن عليها.

وتخوض نور السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «ظل راجل»، وتجسد شخصية طبيبة، وتدور أحداثه في حي شعبي بالقاهرة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، ونرمين الفقي.

كمياء فنية

وقالت إن هناك كمياء فنية تجمعها مع ياسر جلال، وهذا هو التعاون الثاني بينهما في الدراما التليفزيونية، بدأت من مسلسل «رحيم»، الذي عرض العام 2018، وهو فنان موهوب، ويجيد استخدام مهارته الفنية.

البرنس

وأعربت عن سعادتها بعرض مسلسل «البرنس»، على قناة أبوظبي، للمرة الثانية بعد نجاحه في رمضان الماضي، وجسدت فيه شخصية فتاة ثرية تطمح في إثبات ذاتها.

وناقش العمل العديد من المشاكل والتحديات الاجتماعية التي تواجه الأسرة وطرق التغلب عليها في إطار الدراما الاجتماعية، تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته محمد رمضان، نجلاء بدر، وأحمد زاهر.

مي زيادة

وأوضحت نور أنها تود استكمال العمل الذي كانت تؤدي فيه دور الأديبة والشاعرة مي زيادة، والذي توقف لأسباب إنتاجية، وقالت إنها شخصية ثرية للغاية، على الجانبين الفني والإنساني.. مضيفة أن من طموحها الفني تجسيد الشخصيات المؤثرة التي استطاعت أن تحقق تغييراً حقيقياً وملموساً بالمجتمع المحيط بها، ولا يعنيني أن تكون مشهورة أو تاريخية، ولكن قد تكون لأم تحدت الظروف الصعبة أو سيدة كانت مصدر إلهام لمن حولها.

وأشارت إلى أن المشاكل الإنتاجية وراء توقف فيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة»، والتي كانت تشارك في بطولته مع أكرم حسني.

المسرح

وعن عدم تقديم أي أعمال مسرحية خلال مشوارها الفني، أكدت أن المسرح أبو الفنون، ويجب الالتزام والتفرغ له، وطبيعة شخصيتي لا تستطيع تكرار الحوار خلال فترة العرض، بالإضافة إلى أنها ليست من هواة السهر، لذلك لم تستطع تقديم أي عمل، وتعترف بالتقصير في ذلك.